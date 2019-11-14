В Петербурге впервые покажут спектакль, выигравший Гран-при Всероссийского конкурса

В Петербурге впервые покажут спектакль, выигравший Гран-при Всероссийского конкурса
15 ноября в петербургском музее "Эрарта" состоится открытый показ спектакля-драмеди "Давай ты все-таки будешь"

В дни Международного культурного форума в Петербурге покажут спектакль победителя всероссийского Фестиваля-конкурса-2019.

15 ноября в петербургском музее «Эрарта» состоится открытый показ спектакля-драмеди «Давай ты все-таки будешь» Молодежного народного театра «Игра».

Накануне, 12 ноября, любительский театр из Екатеринбурга получил Гран-при в финале Фестиваля-конкурса студенческих и любительских театров России, который проходил в Москве с 7 ноября. Ранее постановка режиссера Дениса Кирилина по рассказу Макса Фрая выиграла конкурс среди 10-ти лучших спектаклей, отобранных со всей страны с 24 сентября по 28 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ТЮЗе им. Брянцева проведут вечер “Причуды моей памяти” по книгам писателя Даниила Гранина 11 февраля.

культура спектакль театр эрарта
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