Стало известно, кто сыграет принца в «Русалочке»

Выход фильма запланирован на 2021 год, съемки пока не начались.

Одну из главных ролей в диснеевском фильме «Русалочке» сыграет актер Джон Хауэр-Кинг. Чтобы стать принцем Эриком, ему пришлось пройти две кинопробы, последняя из которых состоялась еще 9 ноября, сообщает Variety. Кандидатуру Джона Хауэра-Кинга уже одобрил режиссер ремейка Роб Маршалл. Также по вкусу актер пришелся и зрителям – многие отметили, что он действительно похож на мультяшного персонажа. Интернет заполонили коллажи со скринами из мультфильма и фотографиями Джона Хауэра-Кинга.

К слову, актер начал сниматься только в 2014 году. На данный момент он успел принять участие в 19 различных проектов. Среди последний – сериал «Мир в огне» и фильм «Путь домой».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что актриса, играющая Русалочку, ответила на критику людей из-за цвета кожи. Актриса подчеркнула, что уверена в своих силах и готова доказать всем, что достойна доверенной ей роли.