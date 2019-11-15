Матильда Шнурова предложила экс-супругу быть лучшими друзьями

Матильда Шнурова предложила экс-супругу быть лучшими друзьями
Матильда Шнурова. Фото: instagram.com/matilda.shnurova

Бизнесвумен считает, что они бы могли общаться, но только если музыкант тоже этого хочет.

О своей жизни после развода Матильда Шнурова рассказала в интервью журналу «Собака.ru». Она отметила, что сейчас она чувствует себя успешным человеком, который горазд на многое. Это ощущение помогло Матильде лучше понять поведение экс-супруга Сергея Шнурова в некоторых ситуациях. Бизнесвумен заявила, что ее ресторан «Кококо» переезжает на Новую Голландию и совсем скоро их будет два.

Рассуждая о разводе с лидером «Ленинграда», Матильда подчеркнула, что была бы не против стать ему лучшим другом, «если бы он позволил».

«Он всегда сиял добротой и светом: такой человек-жрец, который повелевает массами»,

— поделилась Шнурова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шнуров не исключил появления нового солиста «Ленинграда». Ведущая спросила музыканта, допускает ли он, что участники группы могут собрать «Ленинград-2». Он ответил, что такое может произойти.

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