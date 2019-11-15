Неизвестные вынесли из квартиры гендиректара стройфирмы 2 миллиона в Ленобласти

Неизвестные вынесли из квартиры гендиректара стройфирмы 2 миллиона в Ленобласти
Полицейские начали розыск. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В поселке Ковалево Ленобласти неизвестные похитил из частного дома более 2 млн рублей.

Все произошло в четверг, 14 ноября, на улице Жилая. В отдел полиции обратился 34-летний гендиректор строительной фирмы. По его словам, четверо неизвестных проникли в дом и повредили металлический ящик, в котором находились 2 млн рублей. Он также обнаружил пропажу дорогостоящих часов, фотоаппарата и мобильного телефона.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, общий ущерб заявитель оценил в 2 млн 150 тыс. рублей.

Стражи порядка начали оперативно-розыскные мероприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о похищении украшений из квартиры пенсионерки. В полицию обратилась жительница Петербурга.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ленобласть похищение
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