Из дачного дома инженера похитили более миллиона и косметику в Пушкинском районе

Из дачного дома инженера похитили более миллиона и косметику в Пушкинском районе
Злоумышленники прихватили косметику и женскую сумочку. Фото: pixabay

В Пушкинском районе неизвестный очистил дачный дом ведущего инженера одного из университетов Северной столицы.

Все произошло в четверг, 14 ноября, в СНТ «Звездочка» в городе Павловск. В отдел полиции обратилась 42-летняя женщина. Заявительница рассказала, что обнаружила пропажу миллиона рублей, 100 евро, кофемашинки, видеорегистратора и ювелирных украшений. Злоумышленники также прихватили косметику и ее сумку.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, общий ущерб инженер оценила в 1 млн 383 тыс. 168 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов начали розыск злоумышленника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о краже из квартире генерального директора строительной фирмы. Неизвестные вынесли более 2 миллионов рублей.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти инженер Пушкинский район
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