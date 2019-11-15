Белорусский рубль пользуется большой популярностью у россиян

Белорусский рубль пользуется большой популярностью у россиян
Фото: pixabay.com

Белорусский рубль вошел в тройку популярных валют страны.

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября. Обо всем сообщают «Известия», ссылаясь на исследование компании «Сбербанк Управление Активами». Первое место заняли доллар и евро, а вот тройку замкнул белорусский рубль. Именно в этих валютах россияне чаще всего сберегают свои деньги. Также некоторые предпочитают китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Специалисты считают, что белорусский рубль так популярен неспроста – дело в высоких ставках по вкладам в белорусских банках. Они готовы предоставить до 12% годовых, когда российские банки только до 8%.

Также у многих россиян в Белоруссии проживают родственники. а есть и те, кто работают там, поэтому им удобней иметь белорусские рубли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Польше насторожились из-за интеграции России и Белоруссии. Страна убеждена, что суверенитету республики грозит опасность.

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