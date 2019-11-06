В Польше насторожились из-за интеграции России и Белоруссии

Страна убеждена, что суверенитету республики грозит опасность.

Об этом стало известно сегодня, 6 ноября. Обо всем сообщается в издании WSJ. Одним из первых обеспокоенность высказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, который считает происходящее достойным внимания. Он боится, что Россия посягает на суверенность Белоруссии и нужно поддержать республику. Такое же предположение выдвинул экс-помощник министра обороны США Александр Вершбоу – он считает, что нужно следить за интеграцией и не допускать, чтобы все «зашло слишком далеко.

Напоминаем, что Белоруссия и Россия создали Союзное государство еще 20 лет назад. Недавно главы стран обсудили возможность углубления интеграции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Белоруссия ищет альтернативу российской нефти. На данный момент прорабатывается возможность поставок из регионов Африки, Ближнего Востока и СНГ.