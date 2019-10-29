Белоруссия ищет альтернативу российской нефти

В Минске рассматривают источники нефтяных поставок через порты Прибалтики и Украины. Нефть может поступать из стран СНГ, а также стран Ближнего Востока и Африки.

Белоруссия в течение нескольких лет занимается поиском альтернатив нефти из России. На данный момент прорабатывается возможность поставок из регионов Африки, Ближнего Востока и СНГ. О намерениях республики рассказала зампредседателя корпорации «Белнефтехим» Светлана Гурина изданию «СБ. Беларусь сегодня».

Причиной поиска нового поставщика нефти является налоговый маневр, проводимый Россией в нефтяной сфере. В связи с этим цены на «черное золото» повышаются, что может грозить бюджету Белорусси потерями размером около $400 млн.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Андрей Патрушев покидает пост заместителя директора главы «Газпромнефти».