В Петербурге в ходе рейда к административной ответственности привлекли 54 иностранца

В Петербурге в ходе рейда к административной ответственности привлекли 54 иностранца
Фото: pixabay.com

Часть из них отправятся к себе на родину, другие будут вынуждены заплатить штраф.

Об этом стало известно сегодня, 15 ноября. Обо всем gazeta.spb.ru сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Профилактический рейд провели сразу в нескольких районах городах, полицейским пришлось проверить документы у 350 иностранных граждан. Сразу 54 человека были привлечены к административной ответственность за нарушение режима пребывания в России. Также были обнаружены люди, которые находились на территории страны незаконно – их в скором времени отправят домой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гатчине будут судить мигранта-насильника, который сделал матерью 11-летнюю. Несовершеннолетнюю передали под опеку отца, поскольку мать девочки ведет асоциальный образ жизни.

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