В Петербурге могут создать единый реестр театров

Реестр будет содержать информацию об адресах и репертуарах театров. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Реестр будет содержать информацию об адресах и репертуарах театров. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге предлагают создать единый официальный реестр театров. Инициатива внесена на рассмотрение Законодательного собрания.

Авторами законопроекта выступили депутаты Денис Четырбок и Анастасия Мельникова. Они предлагают запустить реестр, в котором будет содержаться информация об адресах и репертуарах театров. Введение ресурса планируют поручить комитету по культуре.

Театрам, как подчеркнул Четырбок, необходима организационная, финансовая и информационная поддержка.

«Прежде всего, речь идет о поддержке камерных театров, которые прикладывают огромные усилия, чтобы оставаться на плаву», — отметил депутат.

Законопроект предварительно поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству 15 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на строительство новой сцены Академического Малого драматического театра выделят дополнительные 38 млн рублей.