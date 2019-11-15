В Петербурге могут создать единый реестр театров

В Петербурге предлагают создать единый официальный реестр театров. Инициатива внесена на рассмотрение Законодательного собрания.
Авторами законопроекта выступили депутаты Денис Четырбок и Анастасия Мельникова. Они предлагают запустить реестр, в котором будет содержаться информация об адресах и репертуарах театров. Введение ресурса планируют поручить комитету по культуре.
Театрам, как подчеркнул Четырбок, необходима организационная, финансовая и информационная поддержка.
«Прежде всего, речь идет о поддержке камерных театров, которые прикладывают огромные усилия, чтобы оставаться на плаву», — отметил депутат.
Законопроект предварительно поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству 15 ноября.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на строительство новой сцены Академического Малого драматического театра выделят дополнительные 38 млн рублей.