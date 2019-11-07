Новая сцена Театра Европы получит еще 38 млн для продолжения работ

Победитель получит 37,6 миллионов рублей на выполнение «разработки рабочей документации по объекту». Фото: Google View

Победитель получит 37,6 миллионов рублей на выполнение «разработки рабочей документации по объекту». Фото: Google View

Для реализации проекта по строительству новой сцены Академического Малого драматического театра в Петербурге будет выделено дополнительное финансирование.

Проект современной, отвечающей всем театральным стандартам сцены Театра Европы, которую планируют построить на Звенигородской, 7а, продолжает развиваться. В 2013 году власти города подписали контракт на создание проекта и осуществление строительства новой сцены. Тогда победителю конкурса выделили 146 миллионов рублей.

Однако компания недобросовестно отнеслась к своим обязанностям, в связи с чем Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации вновь объявила о поиске подрядчика. Итоги конкурса подведут 5 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве культуры определились с исполнителем ремонтных работ в подвалах петербургского БДТ.