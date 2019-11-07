Новая сцена Театра Европы получит еще 38 млн для продолжения работ

Новая сцена Театра Европы получит еще 38 млн для продолжения работ
Победитель получит 37,6 миллионов рублей на выполнение «разработки рабочей документации по объекту». Фото: Google View

Для реализации проекта по строительству новой сцены Академического Малого драматического театра в Петербурге будет выделено дополнительное финансирование.

Проект современной, отвечающей всем театральным стандартам сцены Театра Европы, которую планируют построить на Звенигородской, 7а, продолжает развиваться. В 2013 году власти города подписали контракт на создание проекта и осуществление строительства новой сцены. Тогда победителю конкурса выделили 146 миллионов рублей.

Однако компания недобросовестно отнеслась к своим обязанностям, в связи с чем Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации вновь объявила о поиске подрядчика. Итоги конкурса подведут 5 декабря.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Министерстве культуры определились с исполнителем ремонтных работ в подвалах петербургского БДТ.

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Новая сцена Театра Европы получит еще 38 млн для продолжения работ
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