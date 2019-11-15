В России больше нельзя арендовать квартиру посуточно

Теперь жилое помещение в многоквартирных домах нельзя использовать "для предоставления гостиничных услуг". Фото: pixabay

Теперь жилое помещение в многоквартирных домах нельзя использовать "для предоставления гостиничных услуг". Фото: pixabay

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в правила пользования жилыми помещениями будут внесены изменения.

Как сообщает РИА Новости, теперь жилое помещение в многоквартирных домах нельзя использовать «для предоставления гостиничных услуг». Помимо этого, жилье запрещается использовать как промышленное предприятие, а также запрещается проводить в нем миссионерскую деятельность.

При этом, жильцы все еще могут использовать квартиру для осуществления профессиональной и индивидуально предпринимательской деятельности, но только в том случае, если это не нарушает права других граждан.

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