В России больше нельзя арендовать квартиру посуточно

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в правила пользования жилыми помещениями будут внесены изменения.
Как сообщает РИА Новости, теперь жилое помещение в многоквартирных домах нельзя использовать «для предоставления гостиничных услуг». Помимо этого, жилье запрещается использовать как промышленное предприятие, а также запрещается проводить в нем миссионерскую деятельность.
При этом, жильцы все еще могут использовать квартиру для осуществления профессиональной и индивидуально предпринимательской деятельности, но только в том случае, если это не нарушает права других граждан.
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