Ректор СПбГУ Николай Кропачев избран в состав РАН

Ректор СПбГУ Николай Кропачев избран в состав РАН
Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев вошел в обновленный состав Российской академии наук (РАН). Он избран в отделение общественных наук членом-корреспондентом в секции «право».

Кропачев преодолел порог в две трети голосов, необходимых для избрания. Голосование проводилось среди действительных академиков РАН.

Всего в 2019 году были заявлены 76 вакансий академиков и 171 вакансия члена-корреспондента.

Напомним, что вступить в РАН планировал ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий. Однако ему не удалось пройти в следующий тур после первого этапа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на сайте change.org петицию за отстранение ректора СПбГУ Николая Кропачева и директора института истории Абдуллы Даудова. подписали более 62 тыс. человек.

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Ректор СПбГУ Николай Кропачев избран в состав РАН
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