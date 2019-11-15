На Культурном форуме в Петербурге подпишут 90 соглашений

На Культурном форуме в Петербурге подпишут 90 соглашений
По мнению губернатора, Культурный форум должен привлечь инвестиции в развитие культуры Петербурга. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В рамках VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге будет подписано 90 различных соглашений, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Открытие Культурного форума состоялось в четверг, 14 ноября. Мероприятие будет длиться три дня, до 16 ноября. За этот период на площадках форума подпишут более девяноста документов о взаимодействии участников мероприятия. Об этом градоначальник рассказал в ходе своего выступления на торжественном открытии форума.

Беглов также напомнил, что главной темой 2019 года является «Культурные коды в условиях глобализации». Именно поэтому в ходе дискуссий на площадках форума стоит помнить о необходимости сохранения баланса между традиционной культурой и модными веяниями сегодняшнего дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Международный культурный форум посетит Дмитрий Медведев.

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