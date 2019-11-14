Дмитрий Медведев примет участие в международном культурном форуме в Петербурге

Дмитрий Медведев примет участие в международном культурном форуме в Петербурге
Дмитрий Медведев. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев торжественную церемонию открытия VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, которая пройдет 15 ноября.

Медведев также встретится с деятелями культуры и искусства. Участники встречи обсудят итоги ключевых мероприятий Года театра в России, а также вопросы доступности культуры, в том числе в отдаленных и сельских территориях, роль музыкального и театрального искусства для детей и молодежи, сообщает ТАСС.

Форум в этом году отличает насыщенная деловая повестка. Всего, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, будет подписано более 90 соглашений. Работа форума завершится 16 ноября.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство Петербурга заключило соглашение о сотрудничестве с закрытым акционерным обществом «Русская медиагруппа». Подписание документов состоялось 14 ноября в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Свои подписи оставили губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров ЗАО «Русская медиагруппа» Сергей Бунин. Встреча прошла в Главном Штабе Эрмитажа.

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