В Ленобласти пресекли незаконный вылов Европейской ряпушки

В Ленобласти пресекли незаконный вылов Европейской ряпушки
60 пойманных рыб грозят браконьерам лишением свободы на срок до пяти лет. Фото: пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО

Полицейские обнаружили незаконный вылов водных биоресурсов на территории озера Крестное Подпорожского района Ленобласти.

Сотрудники областного МВД на транспорте застали двоих мужчин за противозаконной рыбалкой: местные жители занимались отловом Европейской ряпушки. Расположившись в месте нереста рыбы, нарушители поймали около 60 экземпляров к моменту, когда их заметили стражи порядка.

Полиция изъяла у горе-рыбаков орудия лова и незаконно добытую рыбу. Ущерб, причиненный браконьерами, оценили в 30 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе МВД на транспорте. В отношении 30-летнего и 52-летнего преступников возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что житель Ленобласти пытался похитить кран машиниста, чтобы собрать в домашних условиях собственный подвижной состав.

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