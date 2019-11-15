Полиция Петербурга разыскивает педофила из Всеволожска

В правоохранительные органы Красносельского района Ленинградской области поступило заявление от отца 8-летней девочки, который подозревает нового приятеля бывшей супруги в педофилии.

Мужчина обратился в полицию вечером в среду, 13 ноября. Согласно словам отца, его восьмилетняя дочь подверглась растлению со стороны 48-летнего сожителя матери девочки, с которой заявитель разводится. По версии отца пострадавшей, злоумышленник совратил ребенка в квартире одного из домов города Всеволожск.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, однако подозреваемого там не обнаружили. На данный момент преступника разыскивают, пишет «Фонтанка».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Выборг Ленинградской области задержали педофила, надругавшегося над пятнадцатилетней девочкой летом 2018 года.