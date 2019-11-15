В Ленобласти задержали 48-летнего педофила

В Ленобласти задержали 48-летнего педофила
Педофилу грозит тюремное заключение. Фото: pixabay.com

Правоохранительные органы Ленинградской области задержали жителя города Выборг, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Об инциденте gazeta.spb.ru сообщили в пресс-службе Управления следственного комитета по Ленинградской области. Как удалось установить следствию, подозреваемый совершил преступление летом 2018 года, в одном из спортивных центров города Выборг, где находилась пятнадцатилетняя девочка.

Злоумышленник, воспользовавшись беспомощным положением пострадавшей, надругался над несовершеннолетней. В пятницу, 15 ноября, следственные органы сообщили о задержании подозреваемого. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге скандально известный владелец желтого «Хаммера» получил 17 лет тюрьмы за педофилию.

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