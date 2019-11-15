Умер продюсер Бранко Лустиг, получивший «Оскаров» за «Гладиатора» и «Список Шиндлера»

В четверг, 14 ноября, в столице Хорватии, городе Загребе, скончался 87-летний американский и хорватский продюсер Бранко Лустиг.

Будущий голливудский продюсер родился в хорватском Осиеке 10 июня 1932 в семье светских евреев. Мать будущего деятеля киноиндустрии была домохозяйкой, отец — официантом. Во время Второй мировой войны Бранко вместе с семьей два года провел в концлагерях Освенцима и Бергелн-Бельзема.

Бранко Лустиг впервые появился в киноиндустрии в 1955 году, ассистируя режиссеру на съемках «Ядран Фильма» в Загребе. В 1994 продюсер стал первым гражданином Хорватии, получившим «Оскар». Премию ему присудили за нашумевшую картину «Список Шиндлера». Позже Лустиг передал свою премию в музей Холокоста «Яд-Вашем» в Иерусалиме.

В 2001 году Бранко был удостоен «Золотого глобуса» и второго «Оскара» за фильм «Гладиатор».

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