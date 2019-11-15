Петербуржец оплатил 900 тысяч рублей задолженности по алиментам

Узнав, что может остаться без водительских прав, мужчина тут же погасил всю сумму задолженности, сообщили в пресс-службе УФССП Петербурга. Фото: Baltphoto

Узнав, что может остаться без водительских прав, мужчина тут же погасил всю сумму задолженности, сообщили в пресс-службе УФССП Петербурга. Фото: Baltphoto

Житель Северной столицы погасил долг немногим меньше миллиона рублей после того, как приставы вынесли нарушителю предупреждение, что он может лишиться своего авто.

Мужчина 50 лет систематически не выплачивал алименты на содержание своего сына, родившегося в 2004 году. По решению суда, ежемесячная сумма выплат составляла 10 тысяч рублей, с прибавляющейся в зависимости от МРОТ индексацией.

Периодически петербуржец отдавал некую сумму на содержание ребенка, однако это не помешало образованию долга в размере почти 900 тысяч рублей. В разговоре с судебным приставом мужчину уведомили, что уклонение от исполнения родительских обязанностей может привести к административной и уголовной ответственности. Это не произвело столь же сильного впечатления на неплательщика, как вероятность лишиться своего автомобиля, так как приставы могли ограничить его пользование водительскими правами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с петербуржцев взыскали 200 миллионов долгов за капитальный ремонт.