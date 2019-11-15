«Зенит» открыл продажу билетов на заключительный матч года

Петербургский футбольный клуб «Зенит» открыл продажу билетов на заключительный матч года. Игра 6 тура группового этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» пройдет 10 декабря.

Команды встретятся в Лиссабоне на стадионе «Да Луж». Болельщики петербургских футболистов могут претендовать на 2113 билетов на гостевую трибуну стадиона стоимостью 2600 рублей.

С 15 по 19 ноября приобрести их могут только владельцы действующих абонементов на «Газпром Арену. 20 ноября открывается свободная продажа. Желающим попасть на матч следует обратить внимание на срок действия своих загранпаспортов.

Приобрести билеты на игру можно до 8 декабря, после восьми часов вечера сделать это будет невозможно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в «Зенит» может перейти шведский нападающий. Клуб прокомментировал соответствующие переговоры.