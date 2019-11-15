На Демидовском мосту появился 20-метровый грузинский тост

В центре Санкт-Петербурга, на Демидовском мосту, появился двадцатиметровый баннер с грузинским тостом, символизирующий традиции и культуру Грузии.

Текст, в прямом смысле, длинного тоста на мосту через канал Грибоедова составили сами петербуржцы. Надпись призывает горожан и туристов не задумываться о печалях и горестях прошлого, а лучше вспомнить прекрасные моменты из жизни. За все самое светлое и радостное баннер предлагает поднять бокал.

Тост буквально «собрали» из комментариев интернет-пользователей. В частности, за основу брали фразы любителей грузинской культуры на «Одноклассниках».

Баннер растянули в предверии фестиваля «ГрузияPLAY», который откроется 16 ноября в Севкабеле.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об открытии VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге, которое состоялось в четверг, 14 ноября.