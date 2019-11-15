Адвоката, предложившего «решить» несуществующий «вопрос» за 3 млн рублей отправили в СИЗО

Адвоката, предложившего &#171;решить&#187; несуществующий &#171;вопрос&#187; за 3 млн рублей отправили в СИЗО
Новогодние праздники мошенник проведет в СИЗО. Фото: pixabay.com

Юрист Сергей Грузнев проведет Новый год в СИЗО. Решением суда мошенник, вымогавший у бизнесмена 3 млн рублей, отправится под стражу до 12 января 2020 года.

Свое решение Невский районный суд озвучил в пятницу, 15 ноября. Двумя днями ранее, 13 ноября, недобросовестного адвоката задержали в заведении на улице Бабушкина момент получения взятки размером три миллиона рублей от одного из петербургских предпринимателей.

По версии следствия, Грузнев пришел к коммерсанту, предупредив, что в его отношении готовится уголовное дело. Юрист пообещал «решить вопрос», если бизнесмен передаст ему 3 миллиона рублей. Однако предприниматель не поверил адвокату на слово, и оказался прав.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дело организаторов финансовой пирамиды под названием «Семейной капитал» вернули в Генпрокуратуру.

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