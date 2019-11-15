Титомира обвинила в насилии бывшая студентка МГИМО

Титомира обвинила в насилии бывшая студентка МГИМО
Певец поведал свою версию событий. Фото:pixabay.com

В российском шоубизнесе произошел очередной громкий скандал. Секссимвола 90х Богдана Титомира 25летняя Ангелина Дорошенковаэксстудентка МГИМО, ставшая порноактрисой. Девушка обвинила его в избиениях, домогательствах и попытке изнасилования.

Богдан Титомир утверждает, что в данной ситуации жертвой оказался он сам. Мужчина рассказывает, что в тот злополучный вечер он спал и проснулся от того, что его ктото толкал. Спросонья Титомир не сразу узнал Ангелину и отпихнул ее, а потом потянул девушку за футболку. Ангелина отреагировала на это действие ударом в пах. Девушка закричала, а Титомир выдворил ее из комнаты.

Свидетелем происходящего стала подруга девушки, которая пришла ей на помощь.

Приятель Титомира же говорит, что рассказу Дорошенковой он не верит. Он комментирует историю девушки словами «курам на смех».

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