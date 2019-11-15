Фанаты «Звездных войн» строят теории о маленьком Йоде в «Мандалорце»

В сериале «Мандалорец», который во вторник выпустили в Disney+, можно было увидеть малыша очень похожего на маленького Йоду. Но неизвестно связан ли этот ребенок как-нибудь с покойным мастером.

Действие «Мандалорца» происходит после «Возвращения Джедая», когда Империя уже пала. Главному герою заплатили за то, чтобы он привел ребенка, который принадлежит к тому же виду, что Йода.

Фанаты надеются, что в дальнейшем станет известно существует ли связь между магистром Йодой и этим младенцем.

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