В Парголово сгорела Kia

В Парголово сгорела Kia
Пожар был потушен в 4:43.Фото: Pixabay

В ночь на 16 ноября в Выборгском районе произошел пожар.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу, автомобиль марки Kia загорелся у дома №41 на Заречной улице в Парголово. Сигнал о пожаре поступил в 4:05.

В ликвидации пожара участвовали пять человек личного состава и одна единица спецтехники.

Причины, которые привели к пожару, устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар был потушен в 4:43.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью в Купчино дотла сгорел автомобиль. Автомобиль вспыхнул на парковке, находящейся между Пловдивской улицей и Малой Каштановой аллеей. Огонь повредил припаркованную рядом иномарку.

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