Головин пропустит матч против Бельгии из-за травмы

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии.

Как выяснилось, футболист пропустит матч квалификации Евро-2020 с Бельгией из-за дискомфорта в области паха, сообщает «Спорт- Экспресс».

Головин играл в матче Лиги 1 с «Дижоном» (1:0) на уколах. Дискомфорт у футболиста до сих пор сохраняется, поэтому в сборной решили не рисковать здоровьем игрока.

Напомним, отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Бельгии состоится 16 ноября на «Газпром Арене». Начало в 20:00. Футбольные фанаты раскупили уже все билеты на предстоящий матч.

После восьми игр бельгийская сборная набрала 24 очка, а россияне идут следом, отставая на три балла. Обе сборные досрочно вышли в финальную стадию чемпионата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что болельщики смогут бесплатно посетить матчи Евро-2020 в Петербурге.Во время проведения финала Евро-2020 болельщики смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.