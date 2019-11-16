В Испании запретили продажу книги доцента Соколова

Испанское издательство удалило книгу бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова из своего каталога и призвало книжные магазины вернуть нераспроданные экземпляры.

Соучредитель издательства Desperta Ferro Хавьер Гомес рассказал, что после громкого убийства в Петербурге спрос на книгу Соколова резко вырос, сообщает РИА «Новости». Несмотря на спрос, книгу убрали.

«Мы не хотим делать бизнес на трагедии», — поясняет Гомес.

Книга «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа» стала первым опубликованным в Испании произведением историка, она была переведена и издана в апреле этого года тиражом в 2,5 тысячи экземпляров.

Ранее книгу «Армия Наполеона» с автографом историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в жестоком убийстве 24-летней аспирантки вуза, продали за 19 тыс. 950 рублей.

Такой лот выставил на продажу известный журналист Александр Невзоров через свой интернет-магазин. Книгу о Наполеоне Соколов подарил Невзорову в 2002 году. Спустя два часа книгу купили.

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. В понедельник суд арестовал его. Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокаты просили суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

9 ноября доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.