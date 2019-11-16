Стала известна причина смерти политика Никиты Исаева

Лидер движения "Новая Россия" умер, так и не доехав до Москвы. Фото: https://twitter.com/NikitaIsaev78

Лидер движения "Новая Россия" умер, так и не доехав до Москвы. Фото: https://twitter.com/NikitaIsaev78

Мужчина никогда не жаловался на здоровье и выглядел всегда бодрым.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Врачи заявили, что Никита Исаев скончался от сердечно-сосудистой недостаточности и остановки сердце.

Напоминаем, что политик почувствовал себя плохо во время поездки из Тамбова в Москву. Он находился в поезде, сообщил о недомогании проводнику, ему вызвали скорую на станции Узуново и отправили в больницу. К сожалению, врачи не успели его спасти – им оставалось констатировать смерть.

Исаев успел написать последний пост в Facebook, в котором он выразил надежду, что в Тамбове найдутся люди, неравнодушные к судьбе региона. Политик ехал в столице «с чувством выполненного долга».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ. Отпевание прошло в Свято-Троицком храме станицы. На прощание пришли сотни людей с цветами.