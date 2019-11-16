Президент Сербии Александр Вучич находится в больнице

Президент Сербии Александр Вучич находится в больнице
Вучич госпитализирован. Фото: https://pixabay.com

Главе страны стало плохо – у него проблемы с сердцем.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщает агентство «Танюг», которому удалось поговорить с советницей Вучича. Она отметила, что президент Сербии находился в Военно-медицинской академии. На данный момент его самочувствие стабильно, но он все еще находится в больнице под наблюдением врачей.

Напоминаем, что Вучича доставили в медучреждение из-за проблем с сердцем. Сейчас президенту Сербии всего 48 лет, он занимает свой пост на протяжении трех лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин заверил, что у него с Зеленским «полный контакт». Глава России Владимир Путин прокомментировал инициативу экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Александр Вучич госпитализация президент сербии
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Президент Сербии Александр Вучич находится в больнице
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