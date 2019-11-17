Ученые нашли способ избежать деменции

Ученые выяснили, что тренировки мозга могут повысить его устойчивость к умственной деградации. К таким способам относятся письмо от руки и регулярное чтение.

Такое заключение подтверждается тем, что грамотные люди наименее склонны к деменции, чем безграмотные. Специалисты Колумбийского университета в Соединенных Штатах в течение 2 лет под руководством Мигеля Арсе Рентерия проводили тестирование пожилых добровольцев.

Как сообщает Neurology, возраст участников составлял от 65 до 70 лет. Им давали задания на проверку памяти, языка и зрительно-пространственного восприятия. В результате наблюдения стало ясно, что показатели грамотных были лучше, чем у остальных.

Ученые уверены, что процесс овладения какими-либо навыками тренирует мозг человека, а также повышает его устойчивость к умственной деградации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что синий свет от мобильных устройств оказывает отрицательное воздействие на внешний вид человека. Такое заключение сделали ученые.