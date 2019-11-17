Ученые рассказали о пользе рабочих совещаний

Большинство работников считают, что некоторые совещания бессмысленны, а время на них можно не тратить . Однако ученые придерживаются другого мнения.

По словам специалистов из Университета Мальме в Швеции, длительные встречи несут «терапевтический эффект». Профессор Патрик Холл отметил, что рабочие совещания становятся все более частой практикой, поскольку в наибольшем числе компаний присутствуют «стратегические» и управленческие должности.

Как сообщили в BBC News, в ходе встреч работники имеют возможность высказаться и получить оценку от своих коллег. В ее завершении может утвердиться авторитет организации. Также совещания помогают напомнить присутствующим, что они являются важной частью компании.

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