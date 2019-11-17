Ученые рассказали о пользе рабочих совещаний

Ученые рассказали о пользе рабочих совещаний
Совещания помогают напомнить сотрудникам, что они являются важной частью компании. Фото: pixabay

Большинство работников считают, что некоторые совещания бессмысленны, а время на них можно не тратить . Однако ученые придерживаются другого мнения.

По словам специалистов из Университета Мальме в Швеции, длительные встречи несут «терапевтический эффект». Профессор Патрик Холл отметил, что рабочие совещания становятся все более частой практикой, поскольку в наибольшем числе компаний присутствуют «стратегические» и управленческие должности.

Как сообщили в BBC News, в ходе встреч работники имеют возможность высказаться и получить оценку от своих коллег. В ее завершении может утвердиться авторитет организации. Также совещания помогают напомнить присутствующим, что они являются важной частью компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, как избежать деградации. Ученые выяснили, что для этого важно регулярно читать.

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