Поступок Шнурова на «Голосе» назвали «хулиганьем»

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Сергей Шнуров. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В ходе слепого прослушивания телепроекта «Голос» отличился Сергей Шнуров. Музыканта впечатлило выступление одной из участниц.

На шестом эпизоде восьмого сезона музыкального проекта в центре необычного инцидента оказалась 25-летняя Лилия Вельтман, исполнившая композицию «Ты снишься мне». К участнице повернулась наставница проекта Полина Гагарина, однако сделала она это против своей воли.

Красная кнопка Гагариной внезапно активировалась после падания на нее блокнота. Шнуров бросил его с довольно-таки приличного расстояния. Наставница проекта против такого решения возражать не стала и высоко оценила таланты Вельтман.

Меткость броска отметил певец Валерий Сюткин. Он назвал происходящее «хулиганьем питерским».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что экс-супруга Шнурова предложила ему быть друзьями. Она уверена, что они могли бы поддерживать общение.

Гагарина голос шнуров
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Поступок Шнурова на «Голосе» назвали «хулиганьем»
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