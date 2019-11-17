Лукашенко объяснил условия отказа от интеграцией с Россией

Александр Лукашенко считает, что деньги, теряемые в дефиците, необходимо возвращать на российском рынке. Однако для Белоруссии выстраивают барьеры. Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко считает, что деньги, теряемые в дефиците, необходимо возвращать на российском рынке. Однако для Белоруссии выстраивают барьеры. Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему выступает против подписания с Россией договора об углубленной интеграции.

По словам Лукашенко, он не намерен подписывать документы, противоречащие белорусской конституции. Основными принципами белорусского общества лидер страны называет независимость и суверенитет. Исходя из этих положений, дорожные карты с Россией могут быть подписаны лишь после достижения консенсуса по вопросам поставки углеродов, а также открытию российских рынков для товаров.

По мнению президента Белоруссии, ежегодно страна «теряет» в экономике из-за невыгодных условий контрактов, предлагаемых Россией. Лукашенко также отметил, что дефицит торговли с РФ составляет около $9 млрд в год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что белорусский рубль стал одной из трех самых популярных валют на территории России.