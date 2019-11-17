Михалков ответил на нападки Шнурова и Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак прибыли на свадьбу в катафалке. Фото: Instagram @xenia_sobchak

Константин Богомолов и Ксения Собчак прибыли на свадьбу в катафалке. Фото: Instagram @xenia_sobchak

В ходе пресс-конференции на Петербургском культурном форуме режиссёр и автор программы «Бесогон» Никита Михалков ответил на вопрос о критике звезд, обрушившейся на него после передачи о свадьбе Константина Богомолова и Ксении Собчак.

Журналисты поинтересовались, как именитый режиссер относится к негативной реакции звезд на выпуск, посвященный свадьбе режиссера Константина Богомолова и Ксении Собчак. В ходе передачи Михалков возмутился экстравагантным поступком молодоженов, приехавших на свадьбу в катафалке. Режиссер посчитал, что звездная пара глумится над традиционными христианскими ценностями.

На скандальную передачу отреагировали многие известные личности, включая Сергея Шнурова и саму Собчак.

Сам Михалков отмечает, что рассудить, кто прав и кто виноват в этой ситуации россияне могут самостоятельно, ознакомившись с резонансным выпуском «Бесогона», а также возмущенными постами звезд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что высказывание Собчак о Крыме сочли экстремистским.