Высказывание Собчак о Крыме считают экстремизмом

Высказывание Собчак о Крыме считают экстремизмом
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Слова телеведущей проверят на наличие признаков экстремизма.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщают РИА Новости. Высказывания Ксения Собчак о Крыме показались экстремистскими представителям Партии ветеранов России. Она отправили обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет России. Генпрокурор Юрий Чайка заверил, что эксперты Московского исследовательского центра проверят интервью звезды на наличие признаков экстремизма.

Напоминаем, что речь идет об интервью для украинской радиостанции «Новое время», в рамках которого Ксения Собчак заявила, что Россия не должна была присоединять полуостров, так как это нарушает международные договоренности. Телеведущая убеждены, что Москва должна вернуть территорию обратно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за первые двое суток на поезда в Крым и обратно продано более 10 тыс. билетов.

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