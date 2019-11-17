Мастранджело: «Культурный форум хочется продлить»

«Есть много классных мероприятий, которые хотят посетить люди. Но они не успевают на них просто физически», - подытожил музыкант. Фото: Baltphoto

«Есть много классных мероприятий, которые хотят посетить люди. Но они не успевают на них просто физически», - подытожил музыкант. Фото: Baltphoto

Художественный руководитель и дирижер театра «Мюзик-холл» Фабио Мастранджело рассказал, что работу масштабного культурного мероприятия хотелось бы продлить.

По мнению дирижера, Международный культурный форум, в восьмой раз проходящий в Санкт-Петербурге, предоставляет его участникам замечательную возможность узнать Россию и её культуру, а также знакомиться и обмениваться опытом друг с другом.

Мастранджело считает, что форум достиг таких масштабов, что его формат можно подкорректировать: разделить программы по темам и продлить мероприятие, уделив каждой секции больше внимания. Прислушаются ли к мнению дирижера организаторы Культурного форума, неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Международный культурный форум посетил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.