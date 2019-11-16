Медведев и Беглов посетили культурный форум в Петербурге

Медведев и Беглов посетили культурный форум в Петербурге
Медведев пожелал участникам форума "незабываемых эмоций". Фото: https://www.gov.spb.ru/

Премьер-министр пообщался с деятелями искусств, а также с губернатором Северной столицы.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. Обо всем сообщили на сайте администрации города. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым посетили культурный форум. В его рамках представителю Кремля удалось поговорить с деятелями искусств, а также пожелать им удачи, незабываемых эмоций и радости от нахождения в одном из самых красивых городов мира.

После Медведев и Беглов обсудили итоги Международной театральной олимпиады. Она проходила в России впервые.

Напоминаем, что сегодня заключительный день ПМКФ. Премьер-министр в России в рамках форума пообещал, что правительство выделит полтора миллиарда рублей на то, чтобы театры обновили свои материальные базы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Культурном форуме в Петербурге подпишут 90 соглашений. Беглов также напомнил, что главной темой 2019 года является «Культурные коды в условиях глобализации».

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