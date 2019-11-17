Китайцы выпустили рекордно дешевую версию Range Rover

Китайский внедорожник Hunkt Canticie полностью повторяет Range Rover, люксовую модель британской компании Land Rover.

Китайский производитель Hanlong Auto представил свою версию легендарной иномарки. Презентованный автомобиль отличается от прототипа лишь шильдиками, — информационной табличкой, — диодной оптикой и бампером. Цена китайского собрата Range Rover приятно удивляет, приобрести его можно почти в десять раз дешевле — за 1,2 миллиона рублей, в то время как «британец» обойдется в 11 миллионов.

Однако технические характеристики, что логично, заметно различаются. В Hunkt Canticie установлен турбодвигатель в 218 л. с, а также заднепроходная система. За доплату привод могут установить на все колеса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты составили рейтинг самых популярных люксовых авто.