Назван рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России

Специалисты «Автостат» составили ТОП-10 самых популярных автомобилей премиум-класса на российском рынке. Соответствующий рейтинг появился на официальном сайте аналитического агентства.

По итогам девяти месяцев настоящего года первую строчку рейтинга занял кроссовер Lexus RX. Автомобилисты приобрели 6 тыс. 437 экземпляров указанной модели.

Следом по популярности идет Mercedes-Benz E-Class, автомобиль приобрели 6 тыс. 2 автолюбителя. Тройку лидеров замыкает BMW 5-Series, продажи которого составили 5 тыс. 204 автомобиля.

В десятку самых продаваемых машин премиум-сегмента также вошли BMW X3, Lexus NX, BMW X5, Mercedes-Benz GLC, BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class и Lexus LX.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о рейтинге машин, которые подходят начинающим водителям. Эксперты составили топ-5 автомобилей.