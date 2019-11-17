Назван рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России

Назван рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России
LEXUS RX. Фото: lexus.ru

Специалисты «Автостат» составили ТОП-10 самых популярных автомобилей премиум-класса на российском рынке. Соответствующий рейтинг появился на официальном сайте аналитического агентства.

По итогам девяти месяцев настоящего года первую строчку рейтинга занял кроссовер Lexus RX. Автомобилисты приобрели 6 тыс. 437 экземпляров указанной модели.

Следом по популярности идет Mercedes-Benz E-Class, автомобиль приобрели 6 тыс. 2 автолюбителя. Тройку лидеров замыкает BMW 5-Series, продажи которого составили 5 тыс. 204 автомобиля.

В десятку самых продаваемых машин премиум-сегмента также вошли BMW X3, Lexus NX, BMW X5, Mercedes-Benz GLC, BMW 3-Series, Mercedes-Benz C-Class и Lexus LX.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о рейтинге машин, которые подходят начинающим водителям. Эксперты составили топ-5 автомобилей.

авто премиум автомобили топ
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лжегазовики обчистили квартиры пенсионерок почти на 350 тысяч в Петербурге
Главный тренер сборной Бельгии восхитился «Газпром Ареной»
Назван рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России
Кардиологи рассказали, как предотвратить приступ, погубивший Никиту Исаева
В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные герои
Список рождественских подарков маленькой девочки шокировал ее отца
Поступок Шнурова на «Голосе» назвали «хулиганьем»
Петербуржцы сообщили о прорыве трубы на Рабфаковской улице