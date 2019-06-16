Эксперты составили топ-5 автомобилей для начинающих водителей

Они постарались выбрать машины дешевле 1,6 миллионов рублей.

Списком поделились специалисты Car.ru, которые считают, что лучше всего для начала подойдут седаны и хэтчбеки. Первое место в топе заняла модель Honda Fit 2019. Ее выгодно отличает компактность, просторный салон и багажник, в который поместится все, что нужно.

Kia Niro 2019 стоит не очень дорого, а также хороша своими характеристиками, считают специалисты. Она отлично подойдет для первых поездок. Kia Soul 2020 в двух комплектациях — GT-Line и X-line подойдет тем, что хочет автомобиль с богатым внутренним миром и просторным салоном.

Fiat 500 Abarth Cabrio 2019, по мнению экспертов, оснащена отличным двигателем и выделяется среди остальных стильным дизайном.

Пятерку замыкает Honda Insight 2019 – благодаря ей владелец сможет сэкономить на топливе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что составлен рейтинг пяти лучших автомобилей для летней жары.