На берегу озера неподалеку от Тихвина обнаружили скелет в спальном мешке

О страшной находке сообщили в группе "ДТП и ЧП Тихвин". Фото: pixabay.com

О страшной находке сообщили в группе "ДТП и ЧП Тихвин". Фото: pixabay.com

Пропавшего мужчину, чьи останки обнаружили на берегу озера, искали в течение шести лет, с сентября 2013 года.

Сотрудники правоохранительных органов нашли скелет в Тихвинском районе Ленинградской области в пятницу, 15 ноября. Останки пролежали на берегу озера в спальном мешке на протяжении шести лет. Вместе с трупом были найдены медицинские документы, свидетельствующие о том, что 41-летний погибший числился пропавшим без вести с 2013 года.

Мужчина находился в землянке неподалеку от озера Малое Хундальское, в километре от деревни Хундала. Причина смерти пока неизвестно, уточнением обстоятельств занимаются эксперты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Выборге от неаккуратного вождения неизвестного за рулем Land Cruiser Prado пострадали шесть автомобилей. Один из них получил серьезные повреждения.