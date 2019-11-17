Россия озвучила решение по полетам на египетские курорты

На новогодние каникулы россиянам придется планировать более сложный маршрут: прямое авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом откладывается.

Причина заключается в том, что аэропорты Египта по-прежнему не соответствуют российским стандартам безопасности, хотя их модернизировали. Вопрос о возобновлении полетов будет вновь озвучен в следующем году, сообщает «Интерфакс».

Комиссия из России обнаружила недочеты в египетских терминалах, а также осталась недовольна организацией туристических трансферов из аэропортов.

Напомним, прямые полеты из России в Египет были приостановлены в 2015 году, после теракта, случившегося на борту аэробуса А321, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли 224 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем.