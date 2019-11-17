Россия озвучила решение по полетам на египетские курорты

Россия озвучила решение по полетам на египетские курорты
Обе стороны надеются на скорое восстановление перелетов. Фото: pixabay.com

На новогодние каникулы россиянам придется планировать более сложный маршрут: прямое авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом откладывается.

Причина заключается в том, что аэропорты Египта по-прежнему не соответствуют российским стандартам безопасности, хотя их модернизировали. Вопрос о возобновлении полетов будет вновь озвучен в следующем году, сообщает «Интерфакс».

Комиссия из России обнаружила недочеты в египетских терминалах, а также осталась недовольна организацией туристических трансферов из аэропортов.

Напомним, прямые полеты из России в Египет были приостановлены в 2015 году, после теракта, случившегося на борту аэробуса А321, следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. Погибли 224 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем.

авиасообщение безопасность египет россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россия озвучила решение по полетам на египетские курорты
На берегу озера неподалеку от Тихвина обнаружили скелет в спальном мешке
В Выборге водитель «Land Сruiser Prado» задел 6 машин и скрылся
В Ленобласти состоялся фестиваль «Вперед — к ГТО»
В Ленобласти задержали хулиганов, ограбивших тракториста из-за 3 тысяч рублей
Мамаев впервые сыграет за «Ростов» после выхода из тюрьмы
На московском аукционе картина Марка Шагала ушла за 10 млн рублей
Беглов по традиции подвел итоги рабочей недели «Вконтакте»