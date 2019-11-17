Правила раздела имущества супругов могут изменить

На на данный момент имущество супругов рассматривается как набор объектов. Фото:pixabay.com

На на данный момент имущество супругов рассматривается как набор объектов. Фото:pixabay.com

Целью внесенного законопроекта является уточнение порядка раздела имущества при разводах.

По новым правилам, общим имуществом супругом будут считать совокупность всех нажитых в браке активов и пассивов. Процесс раздела имущества может быть начат только после определения размера доли каждого супруга.

Также отмечается, что супруг, который без ведома или согласия второй стороны продал имущество, будет иметь меньшую долю при разделе имущества.

Авторы законопроекта также хотят запретить проводить продажу имущества супругов при банкротстве до раздела общей собственности. Подход к брачным договорам тоже планируют изменить.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что финны стали реже вступать в брак. Об этом сообщил Статистический центр Финляндии.