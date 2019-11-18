В Петербурге неизвестные выбросили из окна многоэтажки щенка

В Петербурге произошел инцидент с жестоким обращением с животными. Жители нашли мертвого щенка в коробке у многоэтажного дома.

Обо всем рассказали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам автора записи, неизвестные выбросили животное из ока жилого дома 7/3 по Богатырскому проспекту.

«16 ноября с 17-18:00», — уточнили время происшествия очевидцы.

Труп щенка лежал прямо у парадной. Жители были шокированы случившимся, теперь они ищут злодеев, которые совершили жестокий поступок.

Жители также попросили отозваться в соцсети «ВКонтакте» пользователей, которые стали свидетелями происходящего.

анее в gazeta.spb.ru сообщали о свадьбе, на которой зарезали барана. Такую традицию петербуржцам пришлось наблюдать из около своих домов.