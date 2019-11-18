Причиной трагедии в благовещенском колледже назвали экономию на безопасности

Методика расчета цены охраны на постах позволила бы избежать трагедии в учебном заведении Благовещенска. Такое заявление сделал член Общественной палаты РФ Александр Козлов.

Речь идет о смертельном инциденте, когда студент открыл стрельбу в здании колледжа по учащимся. По словам Козлова, методика расчета цен постовой охраны заключается в том, что на рынок должны выйти определенные охранные организации, за которые придется платить высокие тарифы. Однако субъекты проигнорировали методику, которая была разработана еще в минувшем году.

Как сообщает «Газета Кемерова», по мнению главы объединения структур безопасности ЧОП «Оскордъ» Геннадия Гудкова, вышеперечисленное происходит из-за того, что многие не хотят или не имеют возможности выплачивать охране нормальные тарифы.

Напомним, 14 ноября, студент благовещенского колледжа пронес в помещение оружие и открыл стрельбу по сокурсникам. В результате пострадали четверо, один из которых погиб. 19-летний парень покончил с собой в одной из аудиторий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о семьях пострадавших при стрельбе в колледже. Они получат выплаты.