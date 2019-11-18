В России снизился уровень симпатии населения к Путину

Симпатия россиян к президенту Владимиру Путину за два года снизилась на 8% — с 32% в 2017 году до 24% в 2019 году. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Левада-центра».

Такой же показатель симпатии был у Путина в октябре 2011 года перед болотными протестами. Антирекорд поставлен в марте 2013 года — 18%.

В целом позитивное отношение к президенту за два года уменьшилось на 10% — до 32%, а нейтрально-дистонцированное выросло на 7% — до 61%, сообщают «Ведомости».

Около 30% респондентов не могут сказать о Путине ничего плохого, 8% — ничего хорошего. Нейтрально или безразлично по отношению к президенту настроены 15% человек. Еще3% испытывают к нему антипатию или отвращение.

При этом рейтинг одобрения Путина среди россиян впервые после пенсионной реформы вырос до 70%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 59% россиян, по данным Московского центра Карнеги и «Левада-центра», нуждаются в решительных переменах в стране.