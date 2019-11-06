В Кремле отреагировали на опрос россиян о желании перемен в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра». Опрос показал, что 59% населения России желают решительных перемен в стране.

Песков признался, что не знаком с результатами опроса, но подчеркнул, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

«Другое дело, что кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных, плавных и гармоничных перемен», — приводят его слова «Ведомости».

Ранее Московский центр Карнеги и «Левада-центр» опубликовали результаты совместного исследования. Выяснилось, что большая часть россиян нуждается в решительных переменах в стране. За два года их число выросло на 17%.

Треть опрошенных проголосовали за необходимость незначительных перемен в России. Не видят смысла в каких-либо изменениях лишь 8%.