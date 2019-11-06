В Кремле отреагировали на опрос россиян о желании перемен в стране

В Кремле отреагировали на опрос россиян о желании перемен в стране
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра». Опрос показал, что 59% населения России желают решительных перемен в стране.

Песков признался, что не знаком с результатами опроса, но подчеркнул, что желание перемен присутствует в обществе всегда.

«Другое дело, что кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных, плавных и гармоничных перемен», — приводят его слова «Ведомости».

Ранее Московский центр Карнеги и «Левада-центр» опубликовали результаты совместного исследования. Выяснилось, что большая часть россиян нуждается в решительных переменах в стране. За два года их число выросло на 17%.

Треть опрошенных проголосовали за необходимость незначительных перемен в России. Не видят смысла в каких-либо изменениях лишь 8%.

дмитрий песков кремль левада-центр опрос
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три пассажира пострадали в ДТП на Бухарестской
В Кремле отреагировали на опрос россиян о желании перемен в стране
Мигрант зарезал ножом женщину и попытался убить ее дочь в Ленобласти
В Петербурге трамваи №47 и 55 изменят маршрут с 9 по 22 ноября
В Петербурге изменят маршрут трамваи № 9, 20, 21
Лже-сотрудники «ЛенГаза» вымогают деньги с петербуржцев
Эксперты назвали регионы с самыми аварийными дорогами
В Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Михайлов