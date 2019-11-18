Прокуратура требует устранить свалку из ртутных ламп в Петербурге

Прокуратура провели проверку соблюдения закона в области охраны окружающей среды на станциях технического обслуживания автомобилей в Красносельском районе.

Выяснилось, что сотрудники двух станций нарушали закон об охране окружающей среды. В частности, они не утилизировали отработанные ртутьсодержащие люминесцентные лампы, а складывали их в не защищенном от атмосферных осадков месте.

Возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что прокуратура Санкт-Петербурга и Ленинградской области провела проверку и обнаружила огромную незаконную свалку, занимающую 1000 кубометров в Ломоносовском районе в Виллозском поселении.