С 2020 года самозанятых Ленобласти освободят от подоходного налога

Однако при этом региональные власти в экспериментальном порядке введут «Налог на профессиональный доход».
Новая система налогообложения позволит жителям Ленинградской области, чей доход не превышает 2,5 миллионов рублей в год, избежать оплаты подоходного налога, а также пошлины на добавочную стоимость. Вместо этого самозанятые граждане будут перечислять в казну 4% от дохода, получаемого с реализации товаров и услуг, оказываемых физическим лицам.
При работе с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами налог составляет 6%. Такая система позволит самозанятым не регистрировать ИП и при этом работать легально, имея возможность кредитования. Оформить самозанятость можно дистанционно, через приложение на сайте ФНС России, банк или «Госуслуги».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что крупнейшим налогоплательщиком с офшорной прибыли стал миллиардер Владимир Лисин.